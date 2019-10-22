Больше трети российских фильмов не окупили государственное финансирование на их производство

Министерство культуры и Фонд кино, которые ежегодно выделяют на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей, впервые раскрыли данные по господдержке отечественного кинематографа.

Согласно информации из базы данных по господдержке кинематографа, из 38 фильмов, которые с 2015 года получили по 100 миллионов рублей и более, 14 не просто провалились в прокате, а собрали даже меньше, чем в них вложило государство.

Среди самых ярких провалов, пишут «Ведомости», военный приключенческий боевик «Семь пар нечистых», который получил от государства 119 миллионов рублей, а собрал в прокате меньше 1 миллиона рублей. «Крымский мост. Сделано с любовью», снятый режиссером Тиграном Кеосаяном по сценарию своей супруги, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, получил госфинансирование в 100 миллионов рублей, а собрал в прокате чуть более 70 миллионов.

База данных господдержки фильмов появилась в открытом доступе 21 октября. В настоящий момент в ней доступна информация о проектах, получивших поддержку Минкультуры и Фонда кино с 2015 года, в том числе данные о выделенных на фильмы бюджетных средствах, кассовых сборах и неисполненных обязательствах. К началу 2020 года, объявил министр культуры Владимир Мединский, в базу планируется внести все фильмы, которые получали господдержку Минкультуры с 2008 года и поддержку Фонда кино с 2010 года.

Минкультуры ранее неоднократно выступало с инициативами по поддержке российского кино. В частности, предлагалось законодательно установить разную цену на билеты на российские и иностранные фильмы, увеличить стоимость прокатного удостоверения для зарубежных фильмов с 3,5 тысячи до пяти миллионов рублей, а также установить для кинотеатров 20-процентную квоту на показ отечественных лент (с этим предложением добровольно согласились некоторые сети кинотеатров). Также известны несколько случаев переноса премьер иностранных фильмов, если их выход в прокат совпадал с отечественными лентами.