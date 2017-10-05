Минкультуры передумало требовать пять миллионов рублей за прокатные удостоверения для иностранных фильмов

Газета.ру
06:04, 5 октября 2017
Надежный источник

Министерство культуры решило отказаться от идеи увеличения стоимости прокатного удостоверения для иностранных фильмов в пользу процентных отчислений. Об этом сообщил глава Минкультуры Владимир Мединский в интервью «Газете.ру».

По словам Мединского, он считает «более справедливой» французскую модель, при которой со сборов иностранных фильмов взимается процент. «Во Франции он довольно высокий, около 12%», — сказал Мединский, добавив, что размер процента «можно обсуждать».

Разовый сбор за прокатное удостоверение, по словам министра культуры, гораздо проще администрировать. Однако, указал он, существует риск, что при стоимости прокатного удостоверения в пять миллионов рублей малобюджетное авторское кино не появится в широком прокате.

«<…>Принцип, когда богатый платит много, а люди и компании, чьи фильмы собирают меньше средств, платят меньше, выглядит более справедливым, чем разовый сбор», — добавил Мединский.

Газета.ру
В мае Минкультуры объявило, что рассматривает возможность повышения стоимости прокатного удостоверения для зарубежных фильмов с 3,5 тысячи до пяти миллионов рублей. Вырученные средства предполагалось направить на поддержку отечественного кино.
Также в мае министр культуры Владимир Мединский предложил ввести разную цену билетов на российские и иностранные фильмы.
За последние несколько лет Минкультуры предлагало и другие варианты поддержки российского кино. Так, в 2014 году Минкультуры объявило о планах ввести квоту в 20 процентов на показ российских фильмов в кинотеатрах. Резко против квотирования выступили крупнейшие сети кинотеатров. От этой идеи Минкультуры отказалось.
На долю зарубежных фильмов в среднем приходится более 80% сборов кинотеатров в России.

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