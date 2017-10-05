Минкультуры передумало требовать пять миллионов рублей за прокатные удостоверения для иностранных фильмов

Министерство культуры решило отказаться от идеи увеличения стоимости прокатного удостоверения для иностранных фильмов в пользу процентных отчислений. Об этом сообщил глава Минкультуры Владимир Мединский в интервью «Газете.ру».

По словам Мединского, он считает «более справедливой» французскую модель, при которой со сборов иностранных фильмов взимается процент. «Во Франции он довольно высокий, около 12%», — сказал Мединский, добавив, что размер процента «можно обсуждать».

Разовый сбор за прокатное удостоверение, по словам министра культуры, гораздо проще администрировать. Однако, указал он, существует риск, что при стоимости прокатного удостоверения в пять миллионов рублей малобюджетное авторское кино не появится в широком прокате.