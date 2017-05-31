Пять миллионов рублей за прокатное удостоверение. Почему пошлина на иностранные фильмы в России вырастет в полторы тысячи раз?

30 мая министерство культуры России предложило увеличить стоимость прокатного удостоверения для иностранных фильмов до пяти миллионов рублей. Министр Владимир Мединский заявил, что вырученные средства пойдут на поддержку отечественного кино. Кинопрокатчики говорят, что эта мера ударит по авторскому кино — его показ в российских кинотеатрах будет нерентабельным. «Медуза» выяснила, на что может повлиять это нововведение.

Министерство культуры объявило, что хочет повысить госпошлину за прокатное удостоверение для новых фильмов с 3500 рублей до пяти миллионов. О том, что ведомство готовит соответствующий законопроект, стало известно 30 мая. «Обязательное отчисление» планируют ввести для всех фильмов. По словам директора департамента кинематографии Минкульта Вячеслава Тельнова, российским картинам эти деньги будут возмещать. При этом в организуют специальную комиссию, которая будет решать, какие «особо значимые» иностранные картины можно освободить от уплаты пошлины.

Отчисления от иностранных фильмов будут направлять на поддержку отечественной кинематографии. Министр культуры России Владимир Мединский пояснил, что новая мера «самым справедливым образом» — путем сбора фиксированных средств с зарубежного кино — увеличит финансирование отечественного. Также министр отметил, что увеличение пошлины позволит «зачистить прокат» от «низкокассового кинопродукта» и увеличить нагрузку на зарубежные блокбастеры. Кроме того, говорит Мединский, в законопроекте пропишут сумму (министр предположил, что речь пойдет о миллиарде рублей) кассовых сборов, при достижении которой c прокатчика будут взыматься дополнительные процентные отчисления в пользу государства.

Эта мера вряд ли позволит повысить качество российских фильмов. «Заливание большей суммы денег в воронку, из которой питаются российские производители, качество контента не поднимет», — заявил «Медузе» генеральный директор компании по России и СНГ Роман Исаев. По его словам, на показателях среднего российского фильма это решение не скажется: «Зритель, не нашедший интересующего его фильма, скорее всего, не пойдет на российский фильм, он просто скачает его в интернете или не посмотрит вообще».

«Откуда еще брать деньги на российское кино? Не все же перекладывать его финансирование на плечи налогоплательщиков?» — говорит «Медузе» глава компании «Каро премьер» и российского представительства Warner Bros Алексей Рязанцев. Принципиально важно, по его словам, чтобы появились отечественные фильмы, которые смогут конкурировать с западными: «Есть ростки, но системности в производстве качественного кино пока не случилось».

Решение Минкульта может ударить по независимым кинопрокатным компаниям, которые поставляют на российский рынок авторские и фестивальные фильмы. По словам Исаева, у таких компаний весь бюджет на выпуск фильма может составлять пять миллионов рублей, включая расходы на производство, тиражирование цифровых копий, логистику и рекламу, а сборы могут не превышать и 20 миллионов. «При этом это хорошие, достойные картины, которые составляют то разнообразие репертуара, за которое мы так бьемся и для которого строятся многозальные кинотеатры», — сказал «Медузе» Роман Исаев.

С ним согласен и Рязанцев. «Затраты в пять миллионов рублей могут стать неподъемным препятствием к выпуску в России высокохудожественных фильмов», — отметил он в комментарии «Медузе». Рязанцев подчеркнул, что зрители могут больше не увидеть в кинотеатрах фильмов, которые демонстрировались, к примеру, на статусных международных фестивалях.

Для крупных прокатчиков увеличение госпошлины тоже не пройдет незамеченным. «Картины, которые собирают сотни миллионов рублей кассовой выручки, смогут заплатить и эти пять миллионов», — говорит Исаев. Он считает «обязательное отчисление» для топ-фильмов «существенным, но посильным бременем». Рязанцев рассказывает, что в пакете у крупных игроков рынка есть и «поднимающие важные темы», но низкобюджетные картины. «В этих случаях студия будет сокращать бюджеты на рекламу, просчитывать риски и возможную прибыль, которую сможет получить от проката такого фильма, а потом уже решать, выпускать его в российский прокат или нет», — отмечает Рязанцев.

Сокращение иностранных фильмов в российском прокате скажется на репертуаре кинотеатров. «Сейчас каждый четверг в российский прокат выходит от семи до 15 фильмов. Потеря части контента повлияет на разнообразие выбора в репертуарной сетке», — пояснил Исаев. Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова боится, что в их мультиплексах «нечего будет показывать». В кинокомпании «Парадиз», которой принадлежит сеть кинотеатров «Пять звезд», специализирующихся, в том числе, на авторском кино, «Медузе» сказали, что «в шоке от новости» — и скорее всего, руководство (оно пока новость не комментирует) обратится к чиновникам, чтобы попросить их не повышать стоимость прокатного удостоверения.