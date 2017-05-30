Минкульт решил собирать с фильмов за выход в прокат по пять миллионов рублей
Министерство культуры РФ предложило взымать с выходящих в прокат фильмов «обязательное отчисление» в размере пяти миллионов рублей в Фонд кино на развитие российского кинематографа. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму, сообщил глава ведомства Владимир Мединский.
По задумке министерства, взносы наряду с госпошлиной будут платить как российские, так и зарубежные фильмы, однако российским эти деньги потом будут возмещать из Фонда кино.
С чем связана необходимость сперва брать деньги с российских фильмов, а затем компенсировать их, из сообщения неясно.
Ряд иностранных картин, которые выберет специальная комиссия при Фонде кино, смогут не платить сбор. С успешных фильмов, собравших в прокате определенную сумму (как пишут «Ведомости», обсуждается порог в 200-300 миллионов рублей), предлагается взимать процент со сборов. Как сообщает ТАСС, речь пока идет о полутора процентах.
«У нас стоит три задачи: первая — увеличить финансирование отечественного кино. Самым справедливым образом — путем сбора фиксированных средств с зарубежного кино. Вторая задача — немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта, и третья задача — попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы», — сказал Мединский.