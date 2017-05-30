Минкульт решил собирать с фильмов за выход в прокат по пять миллионов рублей

Министерство культуры РФ предложило взымать с выходящих в прокат фильмов «обязательное отчисление» в размере пяти миллионов рублей в Фонд кино на развитие российского кинематографа. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму, сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

По задумке министерства, взносы наряду с госпошлиной будут платить как российские, так и зарубежные фильмы, однако российским эти деньги потом будут возмещать из Фонда кино.

С чем связана необходимость сперва брать деньги с российских фильмов, а затем компенсировать их, из сообщения неясно.

Ряд иностранных картин, которые выберет специальная комиссия при Фонде кино, смогут не платить сбор. С успешных фильмов, собравших в прокате определенную сумму (как пишут «Ведомости», обсуждается порог в 200-300 миллионов рублей), предлагается взимать процент со сборов. Как сообщает ТАСС, речь пока идет о полутора процентах.