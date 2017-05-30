Минкульт решил собирать с фильмов за выход в прокат по пять миллионов рублей

Интерфакс
15:46, 30 мая 2017
Надежный источник

Министерство культуры РФ предложило взымать с выходящих в прокат фильмов «обязательное отчисление» в размере пяти миллионов рублей в Фонд кино на развитие российского кинематографа. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму, сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

По задумке министерства, взносы наряду с госпошлиной будут платить как российские, так и зарубежные фильмы, однако российским эти деньги потом будут возмещать из Фонда кино.

С чем связана необходимость сперва брать деньги с российских фильмов, а затем компенсировать их, из сообщения неясно.

Ряд иностранных картин, которые выберет специальная комиссия при Фонде кино, смогут не платить сбор. С успешных фильмов, собравших в прокате определенную сумму (как пишут «Ведомости», обсуждается порог в 200-300 миллионов рублей), предлагается взимать процент со сборов. Как сообщает ТАСС, речь пока идет о полутора процентах.

«У нас стоит три задачи: первая — увеличить финансирование отечественного кино. Самым справедливым образом — путем сбора фиксированных средств с зарубежного кино. Вторая задача — немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта, и третья задача — попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы», — сказал Мединский.

Интерфакс
Госпошлина на получение прокатного удостоверения составляет 3500 рублей. О том, что Минкульт планирует увеличить пошлину для иностранных фильмов до пяти миллионов рублей, в январе писали «Ведомости».
Ранее Минкульт предлагал собирать с кинотеатров и онлайн-сервисов соответственно по три и 0,5 процента доходов в Фонд кино. Правительство РФ, по данным «Ведомостей», эту инициативу не поддержало.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Ураган в Москве

    • Усманов судится с Навальным