Минкультуры предложило увеличить пошлину на иностранные фильмы в 1400 раз

Ведомости
06:52, 24 января 2017
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В министерстве культуры обсуждается идея увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1400 раз, рассказал «Ведомостям» управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев. 

В настоящий момент госпошлина при получении прокатного удостоверения, напомнил он, составляет 3,5 тысячи рублей. Чиновники Минкультуры, по его словам, предлагают поднять ее до 5 миллионов рублей.

Предполагается, сообщил Малышев, что такая мера «позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества», увеличив число сеансов для российского кино.

Стоимость прокатного удостоверения для российских фильмов, сообщил изданию источник в Минкультуры, также планируется поднять до 5 миллионов рублей. Однако производителям и прокатчикам российских лент эти затраты будут так или иначе скомпенсированы.

Официальные представители Минкультуры комментировать обсуждение новых ставок госпошлины для прокатных удостоверений отказались.

Сотрудник Минкультуры сообщил «Ведомостям», что эту идею активно лоббирует Мединский, который собирается ее официально представить на правительственном совете по кинематографии. Полученные деньги министр предлагает передавать Фонду кино и впоследствии тратить на создание отечественных картин. 

Ведомости
Ранее российские власти уже выступали с инициативами, направленными на поддержку российского кино. В частности, предлагалось облагать НДС билеты на зарубежные фильмы в кинотеатрах и ввести прогрессивную шкалу налогов на показ иностранного кино в России. Ни одно из этих предложений принято не было.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», из 585 фильмов, показанных в России в 2016 году, 413 были иностранными. Сборы в российском кинопрокате по итогам года составили 49 миллиардов рублей — на иностранные фильмы пришлось более 80 процентов от этой суммы.
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