Минкультуры предложило увеличить пошлину на иностранные фильмы в 1400 раз

В министерстве культуры обсуждается идея увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1400 раз, рассказал «Ведомостям» управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев.

В настоящий момент госпошлина при получении прокатного удостоверения, напомнил он, составляет 3,5 тысячи рублей. Чиновники Минкультуры, по его словам, предлагают поднять ее до 5 миллионов рублей.

Предполагается, сообщил Малышев, что такая мера «позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества», увеличив число сеансов для российского кино.

Стоимость прокатного удостоверения для российских фильмов, сообщил изданию источник в Минкультуры, также планируется поднять до 5 миллионов рублей. Однако производителям и прокатчикам российских лент эти затраты будут так или иначе скомпенсированы.

Официальные представители Минкультуры комментировать обсуждение новых ставок госпошлины для прокатных удостоверений отказались.