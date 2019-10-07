Сиквел «Вия» собрал в прокате в шесть раз меньше потраченных средств. В том числе бюджетных

Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» (сиквел «Вия») за три недели собрал в российском прокате 319 миллионов рублей. В Китае сборы составили 2,8 миллиона долларов.

В результате сборы (около полумиллиарда рублей) оказались более чем в шесть раз меньше потраченных на фильм 50 миллионов долларов (3,3 миллиарда рублей).

Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на одного из продюсеров фильма Алексея Петрухина, 200 миллионов на фильм выделены из российского бюджета через Фонд кино. Из них в течение трех месяцев продюсеры обязаны вернуть 90 миллионов. При этом половину собранных в прокате 319 миллионов получат не создатели фильма, а кинотеатры.

Тайна печати дракона — Трейлер Кинокомпания «СТВ»

«Вий» в 2014 году стал самым кассовым российским фильмом, собрав в общей сложности более 39 миллионов долларов.