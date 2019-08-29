Продюсеры российского фильма «Тайна печати дракона» подали иск в защиту Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Продюсерская компания «РФГ корп» подала в суд на конкурсного управляющего, который требует взыскать часть затрат на фильм «Тайна печати дракона» не только с самой «РФГ корп», но и со снявшихся в картине актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию иска.

Об иске против «РФГ корп», Чана и Шварценеггера стало известно 23 августа. Его подал конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) Кирилл Бодров. Эта компания начала работу над «Тайной печати дракона», вложила в фильм более 200 миллионов рублей, а потом передала права на него «РФГ корп». Вскоре из-за долгов РФГ была признана банкротом.

«РФГ корп» — клон РФГ: у компаний один и тот же гендиректор, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты, утверждал Бодров. По его словам, «РФГ корп» не вернула РФГ 200 миллионов рублей, вложенные в «Тайну печати дракона». Бодров объяснял, что добивается взыскания этих средств не только с самой «РФГ корп», но также с Чана и Шварценеггера, потому что актеры получили выгоду от картины в виде гонораров.

В ответном иске «РФГ корп» утверждает, что Бодров привлек кинозвезд к процессу только для создания общественного резонанса. Это уже оказало негативное влияние на «РФГ корп», в частности, как утверждает компания, Шварценеггер отказался участвовать в московской премьере «Тайны печати дракона». «РФГ корп» требует от Бодрова возместить убытки (размер компенсации пока не определен).

«Тайна печати дракона» выйдет в российский прокат 19 сентября. Это продолжение снятого РФГ фильма «Вий 3D», который в 2014 году стал самым кассовым российским фильмом. Он заработал более 39 миллионов долларов в прокате.

Несмотря на крупные кассовые сборы «Вия», РФГ не вернула 300 миллионов рублей, которые одолжила на производство фильма. Из-за этого компанию и признали банкротом.