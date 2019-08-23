«Русская фильм группа» подала в суд на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) подал в суд на китайскую компанию China Film Group, а также на актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, пишут «Ведомости». Об иске говорится в направленных в Арбитражный суд Москвы документах, с которыми ознакомилось издание.

Это первый случай, указывает издание, когда в России к судебным разбирательствам пытаются привлечь звезд такого масштаба.

РФГ финансировала фильм «Тайна печати дракона» — российско-китайский кинопроект с участием Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Иск подал конкурсный управляющий РФГ, пытаясь вернуть 200 миллионов рублей, которые компания вложила в этот фильм.

«Тайна печати дракона» — продолжение снятого РФГ фильма «Вий 3D», который в 2014 году был самым кассовым российским фильмом. Производством «Тайны печати дракона» также сначала занималась РФГ, в частности, компания получила на фильм субсидию в Фонде кино. После исков, поданных в 2015 году кредиторами, РФГ передала права на фильм другому юридическому лицу — ООО «РФГ корп».

В 2017 году РФГ была признана банкротом, в компании ввели внешнее управление. Теперь конкурсный управляющий добивается признания сделки по передаче прав на фильм «РФГ корп» недействительной и возврата средств кредиторам. Частью этой судебной тяжбы и является иск, соответчиками по которому заявлены голливудские звезды.

«Тайна печати дракона» — продолжение «Вия 3D». Главный герой фильма — английский путешественник и картограф Джонатан Грин, который едет в Китай.

В Китае лента уже вышла в прокат и показала, как пишут «Ведомости», скромные кассовые результаты, собрав в первый уикенд лишь 2,1 миллиона долларов (7-е место в списке местных кассовых лидеров). В России премьера «Тайны печати дракона» назначена на 19 сентября.