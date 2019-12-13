Экзит-поллы: партия Бориса Джонсона, выступающая за «Брекзит», получает большинство по итогам выборов в парламент Великобритании

Консервативная партия, возглавляемая Борисом Джонсоном, одерживает уверенную победу по итогам выборов в парламент Великобритании и получает большинство. Об этом свидетельствуют экзит-поллы, опубликованные Sky News и BBC News.

По данным опросов, консерваторы могут получить 368 кресел в 650-местном парламенте. Их главные соперники — Лейбористская партия — получают лишь 191 место.

Борис Джонсон и его партия выступают за скорейший выход Великобритании из Евросоюза. Внеочередные выборы в парламент были назначены по предложению Джонсона после того, как предыдущий созыв отказался поддержать предложенное им соглашение о выходе.

В предыдущем созыве парламента у консерваторов было 258 кресел, у лейбористов — 201 место.