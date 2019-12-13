Достаточную господдержку российских разработчиков софта оценили в 39 миллиардов рублей

Господдержку российских компаний-разработчиков необходимо увеличить с нынешних пяти миллиардов рублей до 39 миллиардов в 2021–2023 годах, полагает президент группы компаний Infowatch Наталья Касперская. Об этом она сказала «Ведомостям».

Касперская, которая возглавляет рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», намерена просить о дополнительном финансировании вице-премьера российского правительства Максима Акимова.

Рабочая группа под руководством Касперской выделила восемь классов софта, нуждающегося в господдержке. Речь идет, в частности, о разработке операционных систем.

На бюджетные деньги могут претендовать в том числе разработчики операционных систем Astra Linux, «Аврора», Kaspersky OS.

В 2019 году «Ростелеком» предлагал потратить 23 миллиарда рублей на закупку устройств на базе ОС «Аврора» для российских чиновников. Минфин отказался.

«Аврора» — изначально финская разработка, известная под названием Sailfish. Затем контрольный пакет акций финской компании Jolla купил владелец группы ЕСН и РБК Григорий Березкин. «Аврора» — пока единственная мобильная операционная система, включенная в реестр российского ПО.