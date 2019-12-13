Дом актера в Воронеже отказался от празднования 140-летия Сталина. Мероприятие пыталось организовать местное отделение КПРФ

Воронежский Дом актера в одностороннем порядке отказался предоставить местному отделению КПРФ зал для проведения торжественного собрания в честь 140-летия Иосифа Сталина.

Как сообщила «Коммерсанту» директор Вера Ильяшенко, коммунисты заранее «не предупредили о характере готовящегося мероприятия».

О том, что КПРФ планирует отмечать 140-летие Сталина, заявила Ильяшенко, в Доме актера узнали только после того, как на улицах города появились плакаты, рекламирующие предстоящее мероприятие. После этого, сообщила она, Дом актера принял решение отказаться от предоставления площадки.

В свою очередь первый секретарь воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков выразил сожаление, что Дом актера «лишится около 30 тысячи рублей за аренду зала». «Сейчас ищем новую площадку. Постараемся найти как можно ближе к Дому актера, чтобы люди, увидевшие наши плакаты, смогли найти собрание», — сказал он.

Против планов празднования 140-летия Сталина в Доме актера выступили представители театрального сообщества Воронежа. В частности, руководитель Никитинского театра в Воронеже Борис Алексеев обратился к руководству Дома актера с открытым письмом. Он назвал неэтичным «чествовать в стенах культуры человека, чьи дела принесли так много горя нашему народу». Письмо подписали более тысячи человек. Ранее в Доме актера заявляли, что сотрудничают «со всеми организациями, которые не запрещены законодательством РФ».