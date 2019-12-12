Защитники прав детей предложили ввести в России механизм изъятия родителя из семьи

Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» предложил ввести норму об изъятии родителя из семьи. Об этом пишет РБК со ссылкой на предложения фонда по реорганизации системы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Фонд считает, что в России следует разработать механизм, который позволил бы удалять из семьи не ребенка, а взрослого, который представляет для него угрозу, или переместить ребенка с родителем, который угрозы не представляет.

«Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении», — пояснила замглавы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина.

Изъятие ребенка предлагается сделать крайней мерой. Если ее все же пришлось применить, ребенка рекомендуется отправлять не в детский дом, а к родным и близким семьи; если их нет, то во временную приемную семью.

10 декабря члены Совета по правам человека при президента РФ передали предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Владимиру Путину, пишет РБК.

Президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская в начале 2019 года начала привлекать внимание правоохранительных органов к ситуации, в которой оказалась пятилетняя девочка из Москвы, всю жизнь прожившая в клинике «Мать и дитя». Родители поместили ее туда, потому что мать была уверена, что девочка смертельно больна. Врачи говорят, что это не так.

В марте центр «Мать и дитя» выписал ребенка, но родители отказались его забирать. В декабре историю девочки из клиники «Мать и дитя» рассказала журналист Катерина Гордеева, ее материал был опубликован на «Медузе». После этого власти Москвы пообещали подать иск об ограничении родительских прав матери и отца ребенка. Те в ответ потребовали не вмешиваться в дела семьи.