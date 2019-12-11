Из-за пятилетней девочки, с рождения живущей в перинатальном центре «Мать и дитя», было возбуждено дело о незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по отношению к несовершеннолетнему. Об этом «Коммерсанту» рассказал бывший старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров, который занимался в ведомстве вопросами защиты прав детей.

По словам Комиссарова, дело было возбуждено после того, как к нему около года назад с рассказом о девочке обратилась президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

«[Дело] просуществовало только день или два, так как прокуратура Москвы отменила постановление о его возбуждении», — отметил Комиссаров. Он не уточнил причину отмены, предположив, что «кому-то конфликт был не нужен».

Источники «Коммерсанта» считают, что это дело могло стать причиной увольнения Комиссарова, который, как сообщалось ранее, в сентябре был уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Комментируя эту информацию, Комиссаров рассказал, что в мае 2019 года ему сообщили о «неопределенных претензиях к его деятельности». «Я сказал, что по-другому работать не умею и не хочу. И написал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Это к вопросу о причинно-следственной связи», — сказал он.

Историю пятилетней девочки, которая всю жизнь провела в перинатальном центре «Мать и дитя», рассказала «Медуза». Отец ребенка годами оплачивал палату стоимостью около миллиона рублей в месяц, потому что мать девочки была уверена, что та неизлечимо больна.

В феврале в центр «Мать и дитя» пришла проверка из СК. Один из источников «Медузы» сообщил, что после нее в марте было возбуждено дело, которое закрыли через несколько дней.

Центр «Мать и дитя» выписал девочку из стационара, но родители отказались ее забирать. В ноябре вступило в силу решение суда, которое обязало их это сделать, но они не выполнили и его. В декабре, после публикации «Медузы», власти Москвы пообещали подать иск об ограничении их родительских прав. Родители в ответ потребовали не вмешиваться в дела семьи.