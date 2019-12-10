Власти Москвы пообещали подать иск об ограничении прав родителей пятилетней девочки, которая с рождения живет в клинике «Мать и дитя»

Органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родительских прав в отношении матери и отца пятилетней девочки, которая с рождения живет в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя».

Как сообщил департамент труда и социальной защиты населения Москвы, иск будет подан, так как родители девочки до сих пор не забрали ее из медицинского центра. Решение суда, которое обязало их это сделать, вступило в силу в ноябре.

В рамках иска будет подано ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка и ее родителей.

Власти Москвы не исключили, что «в случае выявления дополнительных обстоятельств» подадут иск о лишении матери и отца девочки родительских прав.