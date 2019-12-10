Родители пятилетней девочки, с рождения живущей в больнице, попросили остановить органы опеки и не вмешиваться в дела семьи

Родители пятилетней девочки, с рождения живушей в перинатальном медцентре «Мать и дитя», обратились к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой повлиять на органы опеки. Об этом Кузнецова сообщила ТАСС.

«К нам обратились родители с запросом о том, чтобы мы остановили органы опеки и попечительства, которые продолжают вмешиваться в семью, диктовать им, что нужно делать», — рассказала Кузнецова.

Детский омбудсмен считает, что у родителей на тот момент были основания сделать такое заявление, поскольку «они не лишены родительских прав, все обязательства исполняют и заботятся о своем ребенке». Кузнецова считает, что мать девочки выказывает «искреннюю тревогу» за здоровье ребенка, поэтому «поместила ее в одну из лучших больниц и продолжает заботиться».

Сейчас органы опеки и попечительства готовят иск об ограничении родительских прав в отношении матери и отца девочки, поскольку родители не забрали ее из больницы. При этом, как отметила Анна Кузнецова, органы опеки готовы «как-то поискать решение вместе, чтобы все-таки ребенок был в семье».

Подробнее об этой истории Пятилетняя девочка всю жизнь провела в частной клинике — и никогда ее не покидала. Так решили родители Катерина Гордеева рассказывает историю ребенка, которого мать считает неизлечимо больным