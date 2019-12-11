СК потребовал отправить подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову на принудительное лечение

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела о разбойном нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.

По данным ведомства, подозреваемый Ахад Карабалаев на момент совершения преступления «страдал хроническим психическим расстройством» и «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

СК просит применить к подозреваемому «принудительные меры медицинского характера».

На главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову напали в ночь на 6 сентября в ее загородном доме в подмосковной Истре. Преступник ударил Памфилову электрошокером и скрылся. Из дома главы ЦИК ничего не пропало. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Подозреваемый в нападении был задержан на следующий день — им оказался уроженец Казахстана, находившийся в России с 2014 года без постоянного места жительства и источников дохода.