СК отчитался о поимке банды, причастной к убийству главы ингушского центра «Э»

По делу об главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева задержали шестерых членов организованной преступной группы. Об этом сообщает СК.

Среди задержанных — предполагаемый руководитель ОПГ, по данным СК, его зовут Хасан Полонкоев.

Операцию провели 6 декабря в Москве и в Ингушетии при участии ФСБ, МВД и Росгварии. По данным МВД, та же ОПГ совершила нападение на Эльджаркиева в январе 2019 года.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в доме главы счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева прошел обыск. Белхароев — дядя недавно убитого главы одной из религиозных общин, следствие изучает возможную связь этого преступления с убийством Эльджаркиева, сказал собеседник агентства. Также обыск прошел у предпринимателя Хасана Полонкоева.

Обыски по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева Следственный комитет Российской Федерации

В ноябре обвиняемым в убийстве Эльджаркиева назвали Курейша Картоева. Басманный суд Москвы арестовал его заочно, Картоева объявили в розыск.