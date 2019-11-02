В Москве застрелен начальник ингушского Центра «Э» Ибрагим Эльджаркиев. Главное

В Москве на улице Академика Анохина совершено нападение на двух мужчин, оба убиты. По информации неназванных источников ТАСС и «Интерфакса», убит начальник центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Телеграм-канал 112 пишет, что второй погибший — младший брат Эльджаркиева Абдулахмед. Позднее это подтвердили в Следственном комитете. Неизвестный нападавший сначала выстрелил в одного из мужчин, а когда тот упал и ему на помощь бросился второй — застрелил и его. Видео нападения опубликовала Baza.

Внимание. На этом видео показано убийство человека.

В полиции заявили, что ведут розыск одного подозреваемого, но Life пишет, что нападавших было двое. Baza пишет, что BMW X7, на которой скрылся стрелявший, приехала из подмосковного Красногорска, а после убийства ее бросили около цирка на проспекте Вернадского (в четырех километрах к центру от места убийства). Объявлен план «Перехват». По данным ТАСС, убийство признано заказным. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц.

СМИ выдвинули сразу несколько версий убийства. Baza пишет, что покушение может быть связано с гибелью правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева, в котором родственники винили сотрудников ЦПЭ. «У начальника ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с религиозными экстремистскими группировками республики», — сказал источник ТАСС. Но собеседник агентства утверждает, что Эльджаркиев был в Москве по личным делам, а не по работе. Mash, напротив, пишет, что Эльджаркиев приехал сопровождать важного свидетеля по уголовному делу, а полиция рассматривает профессиональную деятельность как одну из версий случившегося. Телеграм-канал также рассказал, что летом 2018 года Эльджаркиеву угрожал оружием его подчиненный.

Эльджаркиева уже пытались убить в начале 2019 года. По данным ТАСС, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию 12 января, его машину обстреляли из автоматов в Сунженском районе. Трое ехавших с ним полицейских получили тяжелые ранения и один затем умер в реанимации, но сам Эльджаркиев не пострадал.

Бывшее руководство ингушского ЦПЭ осудили за пытки. В 2018 году возглавлявший Центр «Э» с 2013 по 2017 год Тимур Хамхоев был приговорен к семи годам колонии общего режима, его заместитель Сергей Хандогин получил три года условно. Оперативник Алихан Беков получил десять лет строгого режима по обвинению в убийстве задержанного. Еще четверо фигурантов дела получили от трех до десяти лет лишения свободы. Эльджаркиев возглавил ЦПЭ после задержания Хамхоева.

Что происходило в ингушском ЦПЭ Слово человека, которого пытали, ничего не значит Ингушских полицейских, борющихся с экстремизмом, обвиняют в систематическом применении пыток

Михаил Зеленский