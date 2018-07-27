Сотрудникам ингушского центра «Э» вынесли приговор по делу о пытках задержанных

Бывший глава подразделения Тимур Хамхоев получил семь лет колонии общего режима; оперативник Алихан Беков, обвинявшийся в убийстве задержанного, — 10 лет. Еще четырех фигурантов осудили на сроки от трех до шести, один подсудимый получил условный срок.

На счету подсудимых убийство (ч.1 ст. 105), превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, с наступлением тяжких последствий (п.п.«а», «б», «в» ч.3 ст. 286), вымогательство в особо крупном размере (п.«б» ч.3 ст. 163), грабеж (ч.1 ст. 161), похищение документов (ч.2 ст. 325), использование подложных документов (ч.3 ст. 327 УК РФ).

Тимур Хамхоев и его подчиненные были задержаны в декабре 2016 года. Сперва стало известно, что их обвиняют в разбойном нападении на гражданина Азербайджана и вымогательстве, но затем в деле появились другие эпизоды — в том числе об убийстве задержанного по подозрению в нападении на банк и пытки его жены. Преступления, вменявшиеся полицейским, были совершены в период с 2010 по 2016 год.