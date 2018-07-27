Сотрудникам ингушского центра «Э» вынесли приговор по делу о пытках задержанных
Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор сотрудникам ингушского Центра МВД по противодействию экстремизму (центре «Э»), которые обвинялись пытках, вымогательстве, убийстве и других преступлениях.
Бывший глава подразделения Тимур Хамхоев получил семь лет колонии общего режима; оперативник Алихан Беков, обвинявшийся в убийстве задержанного, — 10 лет. Еще четырех фигурантов осудили на сроки от трех до шести, один подсудимый получил условный срок.
Обвинение просило приговорить Хамхоева к 13 годам, Бекова — к 16 годам.
На счету подсудимых убийство (ч.1 ст. 105), превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, с наступлением тяжких последствий (п.п.«а», «б», «в» ч.3 ст. 286), вымогательство в особо крупном размере (п.«б» ч.3 ст. 163), грабеж (ч.1 ст. 161), похищение документов (ч.2 ст. 325), использование подложных документов (ч.3 ст. 327 УК РФ).