Подозреваемого в убийстве главы ингушского центра «Э» заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейша Картоева, обвиняемого в начальника центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает «Интерфакс».

Картоева объявили в международный розыск, срок ареста — два месяца — исчисляется с момента задержания или экстрадиции в Россию. Кроме убийства, Картоева обвинили в незаконном обороте оружия.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что Картоев после убийства уехал в Дагестан на рейсовом автобусе Москва — Хасавюрт.