Сериал «Содержанки» Константина Богомолова покажут на Amazon Prime

Стриминговый сервис Amazon Prime приобрел у видеосервиса Start права на показ в Европе сериала «Содержанки» Константина Богомолова. Об этом говорится в сообщении Start, поступившем в «Медузу».

Сериал будет дублирован на французский и немецкий языки, кроме того, пользователям будут доступны субтитры.

В немецкоязычных странах сериал начтут показывать в декабре, на французском языке он выйдет в январе 2020 года. В Start отметили, что в будущем список стран, где будут показывать «Содержанок», может быть расширен.

Ранее Amazon Prime уже приобретал права на показ российских шоу, но, как отметили в Start, «Содержанки» стали первым сериалом из России, который выйдет в категории Amazon Originals and Exclusives. В этой категории, в частности, представлены сериалы «Дрянь» и «Удивительная миссис Мейзел».

Сериал «Содержанки» вышел в марте 2019 года. В нем рассказывается история искусствоведа Даши из Саратова (Софья Эрнст), которая обманом пытается встроиться в жизнь светской Москвы, и следователя Лены (Дарья Мороз), разыскивающей убийцу подруги Даши. Премьера второго сезона намечена на зиму 2020 года.