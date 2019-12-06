Бывших фигурантов «московского дела» Абаничева и Конона арестовали на 15 суток и освободили от наказания

Тверской районный суд Москвы на 15 суток арестовал бывших фигурантов «московского дела» Сергея Абаничева и Даниила Конона за митинг 27 июля, сообщает «Апология протеста».

Обоих освободили от наказания, засчитав пребывание в СИЗО с августа по сентябрь 2019-го (день в изоляторе приравнивается к двум в спецприемнике).

Абаничева и Конона задержали 5 декабря в Тверском суде Москвы на заседании по делу Никиты Чирцова. На них составили протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП — участие в акции, создавшее помехи движению транспорта и пешеходов.

Преследование Конона и Абаничева в рамках «московского дела» прекратили за отсутствием состава преступления.