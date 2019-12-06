Обвиняемый по «московскому делу» Никита Чирцов получил год колонии

Судья Тверского суда Елена Булгакова приговорила 22-летнего фигуранта Никиту Чирцова к году колонии, сообщает «Медиазона».

Чирцова признали виновным в применении насилия к полицейскому. Прокуратура просила три с половиной года колонии.

По версии следствия, 27 июля на митинге Чирцов толкнул полицейского Юрия Михаленка.

Михаленок на одном из заседаний говорил, что «как таковой физический боли» не почувствовал, а «просто попятился назад». По словам полицейского, он «никакой злости не испытывает, не поддерживает продление ареста Чирцова и считает, что необходимо примирение сторон».

Тверской суд 6 декабря также вынес приговор Павлу Новикову, признав его виновным в насилии к полицейскому. Новикова оштрафовали на 120 тысяч рублей. Кунцевский суд Москвы 6 декабря дал три года условно еще одному фигуранту «московского дела» Егору Жукову. Его обвиняли в призывах к экстремизму в интернете.