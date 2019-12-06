Фигуранта «московского дела» Егора Жукова приговорили к трем годам условно

Кунцевский районный суд Москвы приговорил к трем годам условно фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Также суд запретил Жукову на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней. Мера пресечения Жукову в виде домашнего ареста отменена.

Жукова обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности. Поводом для уголовного преследования стали четыре ролика с ютьюб-канала Жукова. Прокуратура требовала для обвиняемого четырех лет колонии. Жуков своей вины не признал.

«Мы Егор Жуков» Meduza

Егор Жуков был арестован в начале августа по обвинению в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля в центре Москвы. Позднее обвинение по этой статье сняли и предъявили новое — в публичных призывах к экстремизму. 3 сентября Жукова перевели под домашний арест.

Жуков — студент Высшей школы экономики, видеоблогер и один из самых известных фигурантов «московского дела». В его поддержку была развернута широкая общественная кампания с участием «Новой газеты», «Эха Москвы» и рэпера Оксимирона.

6 декабря суды вынесут приговоры еще трем фигурантам «московского дела» — Никите Чирцову, Павлу Новикову и Владимиру Емельянову.