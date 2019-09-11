Как эксперт ФСБ нашел в роликах Егора Жукова призывы к захвату власти. Следите за логикой

Егор Жуков в Басманном суде Москвы, 3 сентября 2019 года Ирина Бужор / Коммерсантъ

В четырех видеороликах фигуранта «московского дела» нашли призывы к борьбе с действующей властью в России. Сотрудник Института криминалистики ФСБ Александр Коршиков, изучивший ролики, посчитал, что в высказываниях Жукова «отчетливо прослеживается мотив политической ненависти». «Новая газета» опубликовала текст лингвистической экспертизы, в которой, как считают академики и члены-корреспонденты РАН, эксперт ФСБ манипулирует высказываниями Жукова, вырывает фразы из контекста и приписывает тексту «выдуманное практически противоположное содержание». Вот что говорится в экспертизе к одному из роликов.

Ролик: «Митинг 7 октября, или как сливают протест».

Высказывание Егора Жукова: «Никогда он (Навальный — прим. эксперта) выборы президента не выиграет. Система ему не позволит… С системой нужно жестко и планомерно бороться и не тратить свое время на глупейшие вещи, типа встречи с избирателями… Тут нужно хвататься за любые формы протеста , консолидировать людей по негативной повестке, а не за какую-то личность…

Основная сила не в лидерах, а в людях, в неистребимом желании сделать эту страну лучше и отнять у кремлевских мразей право распоряжаться судьбами людей, поэтому делайте все, на что способны и не ждите чьей-то указки.

Мнение эксперта: В данном фрагменте содержится призыв к борьбе с действующей властью. Характер предлагаемых действий выражен побудительными конструкциями… В этом контексте «хвататься за что-либо» имеет значение «поспешно, не разбирая приниматься за что-либо».

Формально призыв «приниматься за любые формы протеста» включает в себя и крайние насильственные формы протеста . В пользу допустимости такой трактовки свидетельствует и высказывание… о необходимости использования жестких форм борьбы.

В этом же обращении содержится еще один призыв к борьбе с властью: «Делайте все, на что способны». Этот призыв не содержит ограничений на методы действий.

Семантика лексемы «отнять» в своем основном значении также имеет коннотацию «насильственное действие». Указаний на использование именно ненасильственных форм борьбы в тексте не имеется.

Вывод эксперта: Таким образом, в видеозаписи с позиции лингвистической квалификации содержится призыв к борьбе с властью в России с произвольным выбором форм протеста, что включает в себя и действия насильственного характера, в частности, насильственный захват власти, вооруженный мятеж .

Мнение : Не обращаясь к авторитетным словарям, эксперт выступает с собственной интерпретацией понятия протеста. В толковом словаре «протест» — это «официальное заявление о несогласии с чем-либо».

Протест — это выражение несогласия или недовольства. Но выражение недовольства и вооруженный мятеж — это разные вещи… Насильственные действия в тексте не упоминаются. Это типичное «вчитывание» в текст того смысла, которого в нем нет .

Яркий пример ложного прочтения — то, как эксперт трактует фразы «Любые формы протеста» и «Делайте все, на что вы способны». Эксперт не изучил фразы в контексте, а вместо этого стал теоретизировать о том, что «любой» может подразумевать и «вооруженный».

Эксперт делает абсолютно произвольный и ничем не обоснованный вывод. В ролике критикуют не действующую власть, а Алексея Навального и ФБК. Выражения «Любые формы протеста» и «Все, на что вы способны» в контексте обращения Жукова не подразумевают насильственные действия. Обсуждается лишь необходимость большего разнообразия по сравнению с теми формами мирных протестов, которые практикует штаб Навального.

Александр Бакланов