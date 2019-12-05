Центр Москвы из-за Нового года впервые перекроют на 10 дней

В Москве с 28 декабря по 6 января из-за фестиваля «Путешествие в Рождество» частично перекроют центральные улицы. Об этом сообщает пресс-служба московской мэрии.

Так, пешеходным станет участок Тверской от одноименного бульвара до улицы Моховой. Как отмечает РБК, Тверскую из-за Нового года перекрывают на 10 дней впервые.

Также для автомобилей закроют улицу Моховая от Воздвиженки до Тверской; Охотный ряд от Моховой до Театрального проезда, который, в свою очередь, перекроют от Охотного ряда до Петровки.

В прошлые годы центр Москвы делали пешеходным только на 3-4 дня новогодних праздников.