Центр Москвы из-за Нового года впервые перекроют на 10 дней
Источник: Мэрия Москвы
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В Москве с 28 декабря по 6 января из-за фестиваля «Путешествие в Рождество» частично перекроют центральные улицы. Об этом сообщает пресс-служба московской мэрии.
Так, пешеходным станет участок Тверской от одноименного бульвара до улицы Моховой. Как отмечает РБК, Тверскую из-за Нового года перекрывают на 10 дней впервые.
Также для автомобилей закроют улицу Моховая от Воздвиженки до Тверской; Охотный ряд от Моховой до Театрального проезда, который, в свою очередь, перекроют от Охотного ряда до Петровки.
В прошлые годы центр Москвы делали пешеходным только на 3-4 дня новогодних праздников.