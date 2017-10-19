Тверскую улицу в Москве перекроют на три дня для празднования Нового года
Тверская улица с 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года будет пешеходной, объявил глава департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк.
«В течение этих трех дней мы будем ярко гулять», — сказал он.
Тверская улица — одна из основных площадок ежегодного фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдет 22 декабря по 14 января.
В предыдущие годы движение транспорта по Тверской улице перекрывали непосредственно в новогоднюю ночь.
Затраты на празднование Нового года, включая проведение фестиваля «Путешествие в Рождество» и организацию декоративной подсветки, в этом году, объявили в мэрии, будут сокращены на 30%, до 930 миллионов рублей. Сократить затраты, по словам главы департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексея Немерюка, удалось «за счет арт-объектов и других декоративных элементов, накопленных за прошедшие годы».
По подсчетам «Медузы», на празднование Нового года в прошлом году было потрачено около 7 миллиардов рублей.