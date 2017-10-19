Тверскую улицу в Москве перекроют на три дня для празднования Нового года

Тверская улица с 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года будет пешеходной, объявил глава департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк.

«В течение этих трех дней мы будем ярко гулять», — сказал он.

Тверская улица — одна из основных площадок ежегодного фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдет 22 декабря по 14 января.