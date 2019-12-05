«На своем опыте знаю о качестве». Дмитрий Песков заявил, что не интересуется расследованиями ФБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не интересовался Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального про жену премьер-министра Светлану Медведеву и телеведущую Наилю Аскер-заде.

«Я как один из первых героев расследований потом принял решение не знакомиться с ними дальше. На своем рабочем месте не мониторю никак результаты этих расследований и не интересуюсь ими», — заявил Песков «Дождю».

Он добавил, что не считает расследования ФБК качественными. «На своем опыте знаю о качестве, подоплеке, источниках и так далее», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента сказал, что не знает, читал ли Путин расследования ФБК. Отвечать на вопрос о том, должны другие инстанции изучить обнародованные ФБК сведения, Песков отказался.

РИА Новости и ТАСС выпустили новости о том, что Дмитрий Песков не читал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде, но позднее удалили их.

Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка и другие члены семьи неоднократно становились героями расследований ФБК.