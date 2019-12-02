РИА Новости и ТАСС удалили материалы про расследование ФБК о самолете и яхте телеведущей Наили Аскер-заде

Государственные информагентства РИА Новости и ТАСС удалили материалы о реакции Кремля на расследование ФБК про имущество ведущей телеканала «Россия 1» Наили Аскер-заде. На это обратил внимание сотрудник ФБК Георгий Албуров.

Материал РИА Новости пока можно найти в выдаче Google, материал ТАСС — тоже в выдаче Google; кроме того, его текст перепечатан на Рамблере. В заметках обоих агентств говорилось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать расследование ФБК.

Новость о расследовании ФБК также удалило издание «Бизнес Online» (материал пока доступен в выдаче Google).Кроме того, поиск сервиса «Яндекс. Новости» не выдает сюжет о расследовании ФБК. При этом его можно найти через поиск Google и «Яндекса».

В расследовании ФБК говорится, что Наиля Аскер-заде пользуется частным самолетом и яхтой и что ей принадлежит особняк в подмосковном коттеджном поселке и две квартиры в жилом комплексе «Новая Остоженка» в Москве. Аскер-заде прокомментироваларасследование так: «Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдет».

По информации «Проекта», Аскер-заде связывает многолетний роман с главой ВТБ Андреем Костиным; по некоторым данным, у пары есть дети. Весной 2019 года выяснилось, что Роскомнадзор заблокировал не менее тысячи ссылок на сайты, где упоминались ВТБ, Костин и Аскер-заде. Доступ ограничили на основе удовлетворенных судом исков ВТБ о защите деловой репутации.