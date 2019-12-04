Прокуратура попросила приговорить Егора Жукова к четырем годам колонии

Обновление: Адвокат Жукова попросил суд вынести оправдательный приговор. «Это дело началось как дело одного доказательства, одного эксперта [Александра] Коршикова, таким оно осталось. Насколько я могу судить, дело не было состязательным, а значит не было справедливым», — сказал адвокат Мурад Мусаев.

Обвинение попросило суд приговорить 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова к четырем годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Жукова обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК) во время акций протеста летом 2019 года.

Также обвинение просит запретить Жукову на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней.

Егор Жуков — один из самых известных фигурантов «московского дела». В его поддержку была развернута широкая общественная кампания с участием «Новой газеты», «Эха Москвы» и рэпера Оксимирона. Первоначально Жукова обвиняли по статье об участии в массовых беспорядках, но затем эти обвинения сняли. 3 сентября его перевели из СИЗО под домашний арест, но сразу обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.

Одновременно идет суд над еще одним фигурантом «московского дела» Павлом Новиковым. Его обвинили в том, что ударил полицейского по шлему и по плечу пластиковой бутылкой с водой. Новиков признал вину. Прокуратура запросила для него три года колонии.