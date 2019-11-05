«Не поддерживаем стремление сделать из него символическую фигуру». Ректор Вышки впервые прокомментировал дело Егора Жукова

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов впервые прокомментировал дело студента . Заявление ректора опубликовало университетское издание «Вышка для своих».

Кузьминов рассказал, что вуз оказывает поддержку Жукову «как своему студенту, попавшему в сложную жизненную ситуацию и стремящемуся доказать свою невиновность». При этом ректор выступил против политической активности студента: «Мы не поддерживаем политическую активность Жукова и тем более не поддерживаем стремление сделать из него символическую фигуру».

По мнению ректора, Жуков, который учится на четвертом курсе департамента политических наук, мог до конца не сформировать свои политические взгляды. В этом, как сказано в заявлении, ему может помочь «серьезное образование и опыт профессиональной работы».

Заявление Кузьминова было опубликовано через четыре дня после аналогичного выступления ректора МГУ Виктора Садовничего. Тот, комментируя дело аспиранта мехмата , также выразил надежду на справедливое разбирательство в суде.