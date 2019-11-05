«Не поддерживаем стремление сделать из него символическую фигуру». Ректор Вышки впервые прокомментировал дело Егора Жукова
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов впервые прокомментировал дело студента Егора Жукова. Заявление ректора опубликовало университетское издание «Вышка для своих».
Кузьминов рассказал, что вуз оказывает поддержку Жукову «как своему студенту, попавшему в сложную жизненную ситуацию и стремящемуся доказать свою невиновность». При этом ректор выступил против политической активности студента: «Мы не поддерживаем политическую активность Жукова и тем более не поддерживаем стремление сделать из него символическую фигуру».
По мнению ректора, Жуков, который учится на четвертом курсе департамента политических наук, мог до конца не сформировать свои политические взгляды. В этом, как сказано в заявлении, ему может помочь «серьезное образование и опыт профессиональной работы».
«Те взрослые люди, кто начинает раскручивать Егора как „политическую звезду“, оказывают плохую услугу ему и его семье», — сказал Кузьминов.
Заявление Кузьминова было опубликовано через четыре дня после аналогичного выступления ректора МГУ Виктора Садовничего. Тот, комментируя дело аспиранта мехмата Азата Мифтахова, также выразил надежду на справедливое разбирательство в суде.