«Сложно судить о наличии или отсутствии его вины». Садовничий — о деле аспиранта мехмата Азата Мифтахова
Ректор МГУ Виктор Садовничий впервые прокомментировал уголовное дело аспиранта мехмата Азата Мифтахова, который с февраля находится в СИЗО по обвинению в нападении на офис «Единой России».
По словам Садовничего, он не может делать выводов, так как у него нет доступа к материалам дела: «Сложно судить о наличии или отсутствии его вины». Но он подтвердил, что следит за развитием уголовного дела.
Пресс-секретарь журфака МГУ Дарья Фомина также сказала, что Садовничий следит за ситуацией со студентками факультета Фаризой Дударовой и Мариной Ким, которые утверждают, что им пригрозили отчислением за сбор поручительств в поддержку Мифтахова. Ученый совет факультета разрешил студенткам пересдать задолженности.
«Я несколько раз интересовался прохождением этого дела. Азату Мифтахову и его семье сейчас тяжело, но я уверен, что правоохранительные органы в ближайшее время объективно разберутся во всех обстоятельствах и суд вынесет справедливое решение», — сказал Садовничий «Интерфаксу» вечером в пятницу.