Ректор МГУ Виктор Садовничий впервые прокомментировал уголовное дело аспиранта мехмата , который с февраля находится в СИЗО по обвинению в нападении на офис «Единой России».

По словам Садовничего, он не может делать выводов, так как у него нет доступа к материалам дела: «Сложно судить о наличии или отсутствии его вины». Но он подтвердил, что следит за развитием уголовного дела.

Пресс-секретарь журфака МГУ Дарья Фомина также сказала, что Садовничий следит за ситуацией со студентками факультета Фаризой Дударовой и Мариной Ким, которые , что им пригрозили отчислением за сбор поручительств в поддержку Мифтахова. Ученый совет факультета разрешил студенткам пересдать задолженности.