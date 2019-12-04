Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан накануне саммита «нормандской четверки» 

Украинские политические партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» призвали жителей страны выйти на акцию накануне саммита «нормандской четверки». Совместное заявление партий опубликовал депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Андрей Парубий.

«Накануне „нормандской встречи“ необходимо напомнить властям о „красных линиях“ — требованиях украинского народа, которые никто не имеет права игнорировать», — говорится в заявлении.

Под ним стоят подписи экс-президента Украины Петра Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко (лидер «Батькивщины») и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (лидер «Голоса»).

Политики перечисляли к нынешней украинской власти относительно урегулирования ситуации в Донбассе и призвали всех, кто их поддерживает, выйти на Майдан (площадь Независимости) в Киеве 8 декабря.

9 декабря лидеры Германии, России, Украины и Франции соберутся в Париже на саммит в «нормандском формате», чтобы обсудить урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

В октябре на Украине прошли акции протеста, вызванные тем, что президент Владимир Зеленский согласился принять . Зеленский ответил, что это необходимое условие для возобновления переговоров в «нормандском формате».