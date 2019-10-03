«Я уважаю право граждан Украины на протест». Зеленский выступил с обращением к противникам «формулы Штайнмайера»

Принятие не означает, что Украина «признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое разместил в соцсетях Офис президента Украины.

По словам Зеленского, без принятия «формулы Штайнмайера» невозможно возобновить переговоры в , на которых прекращение огня в Донбассе будет обсуждаться на уровне глав государств. «Мы все понимаем, что Донбасс — это Украина, и там должен воцариться мир», — заявил президент Украины.

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас и, поверьте, я никогда не предам Украину. В то же время я очень прошу всех подойти к ситуации взвешенно и спокойно и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц, которые очень хотят использовать вас», — добавил Зеленский.

«Формула Штайнмайера» была выработана в 2015 году. 1 октября Владимир Зеленский согласился ее принять (раньше украинские власти от этого отказывались). В Киеве и других городах Украины прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».