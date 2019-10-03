На Украине прошли акции против принятия «формулы Штайнмайера»

В Киеве и других городах Украины прошли акции, направленные против принятия «формулы Штайнмайера» — комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе.

Акция в Киеве была самой многочисленной, пишет «Радио Свобода». По разным данным, в ней приняли участие от полутора до двух тысяч человек. Протестующие собрались на Майдане (площади Независимости), а затем перешли к Офису президента. Они выкрикивали лозунги, «Нет капитуляции», «Нет плану Путина».

Также митинги против «формулы Штайнмайера» прошли во Львове, Одессе, Харькове, Днепре и других городах Украины. Там протестовали по несколько сотен человек.

«Формула Штайнмайера» предполагает, что Украина предоставит особый статус самопровозглашенным республикам Донбасса после того, как на их территории пройдут выборы, признанные ОБСЕ.

Формула была выработана в 2015 году. Раньше украинские власти возражали против нее, но 1 октября президент Владимир Зеленский согласился ее принять. В тот же день в Киеве прошла первая акция против «формулы Штайнмайера».