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10 тысяч человек вышли на акцию против «формулы Штайнмайера» в Киеве. Фотография

Источник: Meduza
На главной площади Киева в полдень 6 октября <a href="https://www.rbc.ua/rus/news/tsentre-kieva-prohodit-aktsiya-protiv-formuly-1570356961.html" target="_blank">началась</a> акция «Остановим капитуляцию», направленная против принятия Украиной «формулы Штайнмайера». Так называется комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, предполагающий, что Украина предоставит особый статус самопровозглашенным ДНР и ЛНР после того, как на их территории пройдут выборы, признанные ОБСЕ. Украинский президент Владимир Зеленский согласился принять «формулу Штайнмайера» 1 октября. После этого в Киеве и других городах Украины начались протесты. Сегодняшняя акция в Киеве стала самой многочисленной за неделю — по <a href="https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/2463347260387697?__xts__%5B0%5D=68.ARBEWcGp_8DxPH2gKkharBBbUscQd7xKnO1moxmBX1ZPOz4YiIbL7JNxjXum5mVepYAzKJ1KusDlabmH5r7Jjq8oeWmlpnyF9zVJdM2rztov3G4sTefyevExwhhGLs_bValhkgmexXp799m_TuVq6oGUeQ5mkpj3-BehU_3IB5iLDiNG-wOYaQiTUJQ3Sz8vC-8S5gIslj5t-rZgN8J7zDqkabPi-8I82goq57lxVb6iXOSC3wPLGfIiLTd0ixZvkzC2YlleANm4o3HDpT-hpGek-fh4rqsyJowzTXVkDPUNMnI1_NDSVnjyICKPl9J2POt_8skJoEGhEcgFj7Dod3g1mA&amp;__tn__=-R" target="_blank">оценке</a> киевской полиции на 14:00, в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
На главной площади Киева в полдень 6 октября началась акция «Остановим капитуляцию», направленная против принятия Украиной «формулы Штайнмайера». Так называется комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, предполагающий, что Украина предоставит особый статус самопровозглашенным ДНР и ЛНР после того, как на их территории пройдут выборы, признанные ОБСЕ. Украинский президент Владимир Зеленский согласился принять «формулу Штайнмайера» 1 октября. После этого в Киеве и других городах Украины начались протесты. Сегодняшняя акция в Киеве стала самой многочисленной за неделю — по оценке киевской полиции на 14:00, в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
Валентин Огиренко / Reuters / Scanpix / LETA