Демьян Кудрявцев извинился за то, что «Ведомости» не написали про расследование ФБК о телеведущей Наиле Аскер-заде

Владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев публично извинился за то, что его издание не публиковало никаких материалов о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященном телеведущей Наиле Аскер-заде. Об этом он заявил в эфире «Дождя».

«То, что информация об этом расследовании не вышла во всех , это ужасно прискорбный, постыдный факт. Меня лично как читателя это ужасно расстраивает, — сказал Кудрявцев. — Я склонен считать в целом, а про „Ведомости“ могу утверждать абсолютно точно, что у этого есть ряд причин и ни одна из них — не цензура. Но, с другой стороны, я также считаю, что никакая из этих причин не оправдывает того, что это не было сделано. Это общественно важная информация, которая должна была выйти. Другой вопрос, что у меня нет ни способа, ни желания, ни инструментария на это повлиять».

В расследовании ФБК, вышедшем 2 декабря, утверждалось, что бывшей корреспондентке «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне ведущей телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде принадлежит особняк в подмосковном коттеджном поселке и две квартиры в жилом комплексе «Новая Остоженка» в Москве. Также она пользуется частным самолетом и яхтой. Все это стало возможным, говорится в расследовании, из-за близких отношений журналистки и президента государственного банка ВТБ Андрея Костина.

После выхода расследования основатель ФБК Алексей Навальный публично раскритиковал «Ведомости» и другие СМИ за то, что они не писали материалов на эту тему. Также стало известно, что государственные информагентства РИА Новости и ТАСС опубликовали заметки о реакции Кремля на расследование ФБК, но затем их удалили.