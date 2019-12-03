Гендиректор «Аэрофлота» пожаловался ФАС на резкое подорожание услуг аэропортов

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратить внимание на рост стоимости обслуживания рейсов в российских аэропортах и на ценовую политику поставщиков топлива в разных регионах.

Письмо с такой просьбой Савельев направил на имя главы ФАС Игоря Артемьева, пишут РБК и «Ведомости», ознакомившиеся с посланием.

В письме Савельева идет речь о 17 региональных аэропортах — от Геленджика до Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского, пишет РБК. Тарифы на многие услуги, которые не регулирует ФАС, в этих аэропортах с июня 2018 года по июнь 2019 года росли темпами, значительно превышающими инфляцию, указывает глава «Аэрофлота».

Стремление аэропортов нарастить собственную прибыль негативно влияет на доступность авиаперевозок, ведет к наращиванию убытка авиакомпаний и стагнации отрасли, цитируют «Ведомости» письмо Савельев.

Также глава «Аэрофлота» обратил внимание ФАС на ценовую политику поставщиков топлива в разных регионах. В частности, Савельев отмечает, что в Саратове в июне 2019 года тонна авиационного керосина стоила на 5% дороже, чем в Петропавловске-Камчатском.

Представитель ФАС сообщил «Ведомостям», что антимонопольное ведомство ведет работу по жалобе «Аэрофлота».

«Аэрофлот» летом 2019 гола ограничил доступ владельцев «золотых карт» в бизнес-залы почти 30 аэропортов России. Такое решение в авиакомпании объяснили тем, что аэропорты отказались снижать стоимость обслуживания пассажиров. С ноября компания стала ограничивать доступ в бизнес-залы и для владельцев «платиновых карт».

В сентябре российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила, что по итогам 2019 года стоимость авиабилетов вырастет на 9-10% из-за высоких цен на топливо. В ФАС заявили, что не видят предпосылок для такого негативного прогноза.