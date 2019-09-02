Ассоциация российских авиакомпаний предупредила о подорожании билетов на 10%

эксплуатантов воздушного транспорта прогнозирует, что по итогам 2019 года стоимость авиабилетов вырастет на 9-10% из-за высоких цен на топливо. Об этом сообщил исполнительный директор объединения Борис Шокуров, пишут «Известия».

С начала 2019 года керосин подорожал на 1,5-2%, но за год до этого — на 30%, говорит Шокуров. При этом на сайте Росавиации сообщается, что в январе-июле 2019-го авиакеросин подешевел на 1,07%.

В ГосНИИ гражданской авиации считают, что цены на авиабилеты вырастут не более чем на 7-8%.