«Аэрофлот» начал ограничивать «платиновым» клиентам доступ в бизнес-залы. Первым стал аэропорт Магнитогорска

Компания «Аэрофлот» с 1 ноября ограничит доступ клиентов с « » в бизнес-зал аэропорта Магнитогорска. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В качестве компенсации клиенты «Аэрофлота», вылетающие из Магнитогорска, получат три или четыре тысячи миль в зависимости от класса билета.

15 августа «Аэрофлот» ограничил доступ владельцев «золотых карт» в бизнес-зал аэропорта Магнитогорска. Всего такие ограничения затронули 27 аэропортов России — пускать начали только в один из них, в Магасе.

«Коммерсант» ранее писал, что «Аэрофлот» вводит ограничения, пытаясь договориться с аэропортами о снижении стоимости обслуживания пассажиров.