«Аэрофлот» ограничил доступ владельцев «золотых карт» в бизнес-залы еще восьми аэропортов. Всего таких аэропортов уже 27

Компания «Аэрофлот» с 25 октября ограничивает доступ клиентам с « » в бизнес-залы восьми аэропортов.

Ограничения затронули аэропорты Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Мурманска, Ставрополя, Томска, Тюмени и Челябинска, сообщается на сайте авиакомпании.

С 25 октября клиентов «Аэрофлота» начнут пускать в бизнес-зал аэропорта Магаса, куда ограничили доступ 16 октября.

Всего с 15 августа «Аэрофлот» ввел ограничения на доступ в бизнес-залы .

В авиакомпании говорили, что доступ в бизнес-залы ограничивают из-за отказа аэропортов снижать стоимость обслуживания пассажиров. Как писал «Коммерсант», «Аэрофлот» договаривается с аэропортами о снижении стоимости обслуживания с четырех тысяч до двух тысяч рублей за каждого участника программы лояльности.