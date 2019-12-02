Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock из-за снимка флага России

Роскомнадзор внес в реестр заблокированных сайтов один из доменов фотобанка Shutterstock — image.shutterstock.com. Первым на это обратило внимание «МБХ медиа».

Запись появилась в реестре на основании решения Генпрокуратуры, вынесенного 13 ноября. На сайте «Роскомсвободы» сообщается, что блокировка домена началась 28 ноября. В сообщении «Роскомсвободы» опубликована ссылка на изображение, из-за которого домен был заблокирован. На эту же ссылку указывают пользователи фотобанка. На снимке показан миниатюрный флаг России, вероятно, водруженный в экскременты. На момент публикации фотография оставалась доступна в фотобанке.

На сайте Change.org в конце ноября опубликовали обращение с призывом заблокировать пользователя фотобанка aijaphoto из Латвии, который выложил несколько подобных снимков.

В 2019 году в России был принят закон о неуважении к власти. Он предполагает удаление из интернета информации, которая выражает «в неприличной форме явное неуважение» к обществу, государству, органам власти и государственным символам.

В июле Роскомнадзор добился, чтобы из фейсбука удалили картинку со свастикой на гербе России, а из твиттера — сообщение с «нецензурным оскорблением народа России».