Роскомнадзор: Twitter удалил твит с «нецензурным оскорблением народа России»

Роскомнадзор сообщил, что администрация Twitter удалила нецензурный твит, содержавший «нецензурное оскорбление народа России».

РКН отметил, что это было сделано после того, как соответствующую страницу внесли в реестр запрещенной информации Роскомнадзора по требованию Генпрокуратуры.

О каком именно твите идет речь, Роскомнадзор не уточнил.

В середине июля Роскомнадзор требовал от Facebook и Instagram удаления «непристойных» изображений с гербом и флагом РФ.

В 2019 году в России был принят закон о неуважении к власти. Он предполагает удаление из интернета информации, которая выражает «в неприличной форме явное неуважение» к органам власти и государственным символам. Про неуважение к народу России в законе напрямую ничего не сказано.