Роскомнадзор: Twitter удалил твит с «нецензурным оскорблением народа России»
Источник: Роскомнадзор
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Роскомнадзор сообщил, что администрация Twitter удалила нецензурный твит, содержавший «нецензурное оскорбление народа России».
РКН отметил, что это было сделано после того, как соответствующую страницу внесли в реестр запрещенной информации Роскомнадзора по требованию Генпрокуратуры.
О каком именно твите идет речь, Роскомнадзор не уточнил.
В середине июля Роскомнадзор требовал от Facebook и Instagram удаления «непристойных» изображений с гербом и флагом РФ.
В 2019 году в России был принят закон о неуважении к власти. Он предполагает удаление из интернета информации, которая выражает «в неприличной форме явное неуважение» к органам власти и государственным символам. Про неуважение к народу России в законе напрямую ничего не сказано.