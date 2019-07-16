Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить изображение «непристойных действий с флагом РФ». Накануне он обратился к Facebook из-за герба России

Роскомнадзор сообщил, что получил от Генпрокуратуры требование ограничить доступ к изображению «непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации» в соцсети Instagram.

Ведомство направила администрации Instagram уведомление о внесении страницы в реестр запрещенной информации. «Instagram должен удалить изображение непристойных действий с государственным флагом России», — заявили в Роскомнадзоре.

Накануне Роскомнадзор заявил об аналогичном требовании к Facebook. В этой соцсети была опубликована картинка с «нецензурной интерпретацией» названия России и свастикой на фоне российского герба.

В 2019 году в России были приняты законы о «неуважении к власти». Они предполагают удаление из интернета информации, которая выражает «в неприличной форме явное неуважение» к органам власти и государственным символам, а также административное наказание за ее распространение.