Роскомнадзор потребовал от Facebook заблокировать картинку со свастикой на гербе России

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook заблокировать изображение, которое Генпрокуратура сочла оскорбляющим государственные символы РФ.

Картинка, о которой идет речь, содержит нецензурную интерпретацию названия России и свастику на фоне герба РФ, сообщает Роскомнадзор.

Как отмечает РБК, приведенное Роскомнадзором описание картинки совпадает с изображением, на которое в Генпрокуратуру пожаловался член Общественной палаты Александр Малькевич.

Владимир Путин в марте 2019 года подписал закон, который определяет порядок блокировки информации, выражающей явное неуважение к обществу, органам государственной власти и государственным символам РФ. За распространение такой информации предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.