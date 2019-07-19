Роскомнадзор: Facebook удалил картинку со свастикой на гербе России

Роскомнадзор сообщил, что соцсеть Facebook удалила картинку, на которой поверх герба Российской Федерации была изображена свастика. О направлении в компанию такого требования Роскомнадзор сообщал на днях.

«Таким образом компания исполнила требование Генпрокуратуры РФ. Соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации», — объявили в ведомстве.

В середине июля Роскомнадзор с разницей в несколько дней сообщил о предъявлении схожих претензий к сразу трем зарубежным соцсетям — Facebook, Instagram и Twitter. От каждой из них ведомство по указанию Генпрокуратуры требовало удалить какой-то материал, нарушающий недавно принятый закон о выражении «в неприличной форме явного неуважения» к обществу, государству, органам власти и государственным символам.