Мэрия Москвы пообещала запустить удлиненные поезда на МЦД-1 на неделю раньше плана

Удлиненные составы из 11 вагонов на МЦД Белорусско-Савеловского направления будут запущены уже 2 декабря. Об этом заявили в департаменте транспорта Москвы.

Первоначально удлинить составы на МЦД-1 планировалось 9 декабря.

Московские центральные диаметры открылись 21 ноября. В первые дни работы МЦД подвергались резкой критике пассажиров из-за сбоев в расписании, поломок поездов, неработающих турникетов и слишком коротких составов, из-за которых в часы пик регулярно происходили давки.

На МЦД-2 удлиненные поезда были запущены 26 ноября.

Из-за сбоев в работе МЦД проезд по ним до 8 декабря сделали бесплатным. Мэрия Москвы возложила ответственность за это и финансовые расходы на перевозчика.