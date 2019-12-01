Мэрия Москвы пообещала запустить удлиненные поезда на МЦД-1 на неделю раньше плана
Удлиненные составы из 11 вагонов на МЦД Белорусско-Савеловского направления будут запущены уже 2 декабря. Об этом заявили в департаменте транспорта Москвы.
Первоначально удлинить составы на МЦД-1 планировалось 9 декабря.
Как ожидается, общее количество новых мест на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах составит более 1 миллиона в сутки.
Московские центральные диаметры открылись 21 ноября. В первые дни работы МЦД подвергались резкой критике пассажиров из-за сбоев в расписании, поломок поездов, неработающих турникетов и слишком коротких составов, из-за которых в часы пик регулярно происходили давки.
На МЦД-2 удлиненные поезда были запущены 26 ноября.
Из-за сбоев в работе МЦД проезд по ним до 8 декабря сделали бесплатным. Мэрия Москвы возложила ответственность за это и финансовые расходы на перевозчика.