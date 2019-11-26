Для борьбы с давкой на МЦД запустили сдвоенные «Иволги» и длинные «Ласточки»

На вторую линию (Нахабино — Подольск) выпустили 10-вагонные поезда «Ласточка». В РЖД рассказали, что передали два поезда для «увеличения провозной способности».

Одновременно на D2 стали ходить сдвоенные поезда «Иволга». Именно «Иволги», по замыслу мэрии Москвы, должны были стать главными поездами на МЦД, но пассажиры с первого дня жаловались, что в них только семь вагонов против 12 в обычных электричках.

Одновременно мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что 26 ноября в утренний час пик было перевезено рекордное число пассажиров. Ранее оператор МЦД уже отчитывался о рекорде по итогам 25 ноября, но это противоречило собственным данным мэрии.

Новые удлиненные составы — одна из мер по решению проблем МЦД, предложенных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Для отладки неработающих валидаторов на станциях проезд на МЦД временно сделали бесплатным.