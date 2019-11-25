Мэрия Москвы сделала проезд на МЦД бесплатным после жалоб на неработающие билеты

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что «на ближайшие две недели» проезд по будет бесплатным. Это было сделано, по словам мэра, «для более тщательной наладки билетной системы».

При этом Собянин не уточнил, что имеет в виду под наладкой и идет ли речь о том, что с момента запуска пассажиры жалуются на то, что валидаторы на станциях не принимают билеты.

Собянин также пообещал «в связи со значительным ростом пассажиропотока» увеличить число вагонов в составах МЦД. По итогам первого дня работы МЦД 21 ноября (четверг) был зафиксирован рост пассажиропотока на 8% — на 40 тысяч пассажиров. На второй день рост по отношению к предыдущей неделе составил 6%, а на третий день (субботу) — 7%.

Ранее поступали жалобы на то, что новые поезда «Иволга» вдвое короче обычных электричек — поэтому на платформах в привычные часы пик образовывались очереди и давка.

В 2016 году во время запуска Московского центрального кольца первый месяц линия также работала бесплатно, «чтобы собрать предложения и замечания москвичей». Но решение об этом было принято до запуска пассажирского движения, а не после.