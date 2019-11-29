Мэрия Москвы переложила расходы за бесплатный проезд по МЦД на перевозчика

Все расходы из-за введения временного бесплатного проезда по Московским центральным диаметрам возложены на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК). Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Движение по МЦД запустили в столице 21 ноября. Запуск сопровождался рядом проблем, например, турникеты со сбоями принимали карты «Тройка», списывая некорректные суммы. В итоге мэрия объявила, что на время устранения неточностей проезд по МЦД будет бесплатным с 25 ноября по 8 декабря.

«Это была зона ответственности пригородного перевозчика. Он, к сожалению, не обеспечил ту стабильность, которую мы привыкли видеть в метро, когда миллионы пассажиров ежедневно проходят и все срабатывает в течение миллисекунд, — заявил Ликсутов. — Мы приняли решение о том, что лучше переделаем за них все еще раз, чем создавать для пассажиров какие-то неудобства».

Потери ЦППК из-за бесплатного проезда не раскрываются, по подсчетам «Коммерсанта», они составят 255–280 миллионов рублей. По мнению аналитиков, опрошенных газетой, ответственность за сбои при запуске МЦД вместе с перевозчиком должны разделить Московский метрополитен (как оператор карт «Тройка») и департамент транспорта Москвы (как организатор запуска МЦД).

Максим Ликсутов считает, что основными проблемами при запуске МЦД стали недостаточное информирование пассажиров и технические накладки, «которых редко удается избежать, когда запускается такая огромная инфраструктура».